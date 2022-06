Levensgrote foto's voor een wereldwijs interieur

In deze kamer belanden we in een geheel andere sfeer. We begeven ons in een slaapkamer in landelijke stijl, let maar eens op de boomstamtafel naast het bed, landelijker kan niet. Veel natuurlijke stoffen en accessoires bepalen het beeld in deze kamer. Wat vooral erg opvalt is de wand die bedekt is met strootjes sloophout, dit geeft echt een bijzonder effect. Of… .is het geen schrootjeswand? Wat we hier zien is een prachtig voorbeeld van een foto die zo levensecht is dat deze van een afstand niet van echt te onderscheiden is. Een handige manier om toch de houten wandbekleding te realiseren zonder ook maar één spijker in de muur te slaan. Een mooi idee van Posters.nl!