Tips en ideeën voor de zomertuin met mediterraanse sfeer

We zagen net al wat leuke decoraties, maar deze wilden we je niet onthouden. De natuur speelt vanzelfsprekend een bijzondere rol in de mediterraanse tuin, daarom passen decoraties met een natuurlijk thema er goed bij. Rechts zien we het sfeervolle potje met de bloemen die door hun kleuren zorgen voor het echte plattelandsgevoel, maar dan wel in de stad Parijs. De rustieke, roestige lantaarn is echt een evergreen, hij past in elke tuin ongeacht de sfeer, maar in een tuin als deze voelt hij zich helemaal thuis. Het rustige ontwerp van de vogel is een mooi tegenwicht voor de uitgesproken vormen van de lantaarn, de bloemen en het tafeltjes waar ze op staan. Dit laatste is ingelegd met tegeltjes en hoort er helemaal bij. Met een tuin als deze behoor je tot de lucky few in Parijs. Een fijne sfeer waarin je kunt genieten van het goede mediterraanse leven!

Tot zover de prachtig ontworpen tuin door Maurine Tric. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

