Van sloophout naar mediterraanse meubelstukken

Bij dit meubelstuk vragen we ons af of we nu kijken naar een kunstwerk of een kast. Wat wel zeker is is dat dit meubelstuk veel mogelijkheden biedt als het gaat om de decoratie en inrichting van je interieur. In de verschillende gestapelde rechthoeken kun je veel decoraties, accessoires en of boeken neerzetten, waardoor de kast mooi gevuld raakt. Het is een bijzondere creatie die op ambachtelijke wijze tot stand gekomen is en dat zie je er ook aan af. Een mooie kast die past in verschillende interieurs, met een landelijke, industriële of mediterraanse stijl.

Dit waren de mediterraanse sloophouten meubels. We hopen dat je enthousiast bent en net zo geïnspireerd als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends. Alvast veel plezier met je nieuwe interieur!

Geef wat kleur aan je tijd, met de klokken van ColorMyTime!

Voor temperamentvol design met een mysterieuze uitstraling bezoek je de winkel van Studio Roderick Vos!