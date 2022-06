Sneller dan verwacht is jouw woning verkocht – volg gewoon deze 6 tips!

De buitenkant zorgt voor die allerbelangrijkste eerste indruk en dus moet deze er gezellig mooi en schoon uitzien! Veeg de bladeren weg, hang een bloeiende hangplant op en plaats wat bloeiende planten in een pot. Er is in bijna elk seizoen wel iets fraais te vinden voor in een pot. Plaats ook mooie sfeerverlichting om de entree te verlichten en zorg dat alles blinkend schoon is! Schilderwerk is iets waar veel kopers op letten dus zorg ervoor dat de kozijnen niet rotten en dat ze recentelijk geschilderd zijn. Dat geldt ook aan de binnenkant van je huis dus zorg ervoor dat alles goed in de verf zit en alle details op orde zijn.