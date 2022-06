Maak je tuin nu alvast klaar voor de zomer!

Wil je straks in de zomer een grote aardbeienoogst of heerlijke courgettes uit eigen tuin? Uit onderzoek is gebleken dat in onze groente en fruit vrijwel geen vitamines en mineralen meer zitten dus er is alle reden voor! Haal bij je tuincentrum een leuke houten kweekkist met vakken en vul hem met de groenten en fruit van je keuze. De echte tuin die hards kunnen ook zelf natuurlijk plantjes zaaien en opkweken. Maak ook een kruidentuintje, bijvoorbeeld in een hangende zak aan de muur of schutting. Er is niets lekkerder dan eigen rozemarijn over je gebakken aardappels uit de oven!