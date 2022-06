Een duurzaam familiehuis met een trendy inrichting

Dit prachtige duurzame huis in een heerlijke groene omgeving is het werk van het Duitse architectenbureau Cubus Projekt. Het combineert een natuurlijke look met een hippe en moderne inrichting. De hedendaagse vormen van het huis worden versterkt door de houten panelen die aan de buitenkant zijn aangebracht en de grote ramen. Daardoor staat het huis nog meer in contact met zijn omgeving. Het grote houten buitendek en het dakterras laten de bewoner van dit huis nog meer van de natuurlijke omgeving ervaren. De ontwerpers hebben voor duurzaam gekozen door hout te gebruiken uit speciaal aangelegde bossen. Het hout is afgewerkt met een beschermende natuurlijke olie waardoor het huis nog beter past in deze prachtige groene omgeving. De panelen zijn op een speelse manier aangebracht en dus is het huis des te interessanter om naar te kijken.