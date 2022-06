Natuurlijk een Creatieve Voortuin: 7 Ideeën

Natuurlijk is trendy! En het ziet er natuurlijk ook prachtig uit een losse boomstronk in je tuin of zo'n schutting van wilgentakken. De tuin en de entree vormen het visitekaartje van ons huis. En het is natuurlijk ook een ruimte rondom ons huis die door elke voorbijganger wordt gezien. Het is onze favoriete plek om de terugkeer van de lente te vieren en de plek waar kinderen spelen. Daarom is het belangrijk om deze op en top in te richten. Kijk met ons mee hoe je er een fraaie tuin met natuurlijke accenten van kunt maken…