Weinig ruimte voor een tuin? Zo maak je er toch iets moois van!

Tuinieren is een prachtige hobby met grote voordelen. Niet alleen is bewegen goed, maar ook is het wetenschappelijk bewezen dat werken in de tuin stress verlagend is. Helaas heeft niet iedereen voldoende plek voor een grote tuin met prachtige bloemen en weelderige struiken. Vooral in de steden moeten we de ruimte met steeds meer mensen delen. Toch is het niet nodig om onze wens naar een groene oase volledig te laten vallen. Een groene buitenruimte kun je overal creëren. Op je balkon, in een kleine binnenplaats, op het garagepad of een ongebruikte muur.

Deze 12 ideeën geven je vast op de een of andere manier inspiratie voor je eigen persoonlijke groene idylle.