De perfecte verbinding tussen keuken en natuur

Om een perfecte overgang te maken tussen je eigen vier muren en de aangrenzende tuin zoals bijvoorbeeld het terras loont het om veel aandacht te besteden aan de keuze van de terrasdeur. Vooral wanneer je enthousiast wordt van een maximum aan transparantie (en je ook nog over de benodigde ruimte beschikt)) dan geldt: hoe groter hoe beter! Niets is aantrekkelijker in de ochtend beneden te komen en je verheugd te voelen over een breed raampaneel dat je niet alleen van natuurlijk licht voorziet maar er tegelijkertijd ook voor zorgt dat de gehele ruimte met een aangename flair wordt gevuld. Denk er vooral aan dat je – zeker met een breed aangelegd schuifpaneel rekening houdt met je eigen privésfeer! Wie van een prachtig uitzicht geniet, neemt op de koop toe dat derden op elk moment naar binnen kunnen kijken in keuken & co. Een passende inkijkwering in de vorm van jaloezieën of rolluiken is een absolute must wanneer het gaat om de verbinding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’.