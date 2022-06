Vanbinnen en vanbuiten een schitterende moderne villa

Vanuit een ander perspectief zien we de slaapkamer uit de vorige afbeelding nog eens. Hier valt op dat de ruimte niet zo heel erg groot is. Maar zeker voor een slaapkamer in een vakantiewoning is deze slaapkamer meer dan groot genoeg. Een mooie grote kastenwand is in de buitenmuur verwerkt. En uiteraard valt het mooie smalle en hoge raam op. Wat heerlijk om ’s ochtends met zo’n uitzicht de gordijnen op te kunnen doen! Ook de moeite van het vermelden waard is het niveauverschil in het plafond. In de keuken kon je dit ook zien: het geeft een leuke speelse twist aan dit moderne huis.

Wil je meer zien op het gebied van bijzondere vakantiehuizen? Hier vind je een ander schitterend voorbeeld.