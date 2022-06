Schitterende woonboot; een drijvend paleisje

Een woonboot (of een woonark) staat er om bekend dat het een mobiel huis is. Over het algemeen is een woonboot een schip waar op gewoond kan worden en een woonark een drijvend huis op een soort ponton. Je zou verwachten dat dit huis onder de laatste categorie valt, dat is echter maar gedeeltelijk waar. Deze woning kan namelijk door middel van twee kleine motoren ook zelf varen! De bewoners kunnen dus elke dag ergens anders wakker worden als ze dat willen. Maar ook over lange afstanden kan de woonboot prima vervoerd worden: omdat die de grootte van twee zeecontainers heeft kan die zo op een transportschip mee om de oceanen over te steken.