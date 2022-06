Strakke gezinswoning met een zuivere look

Ja kijk, een buitenruimte is precies waar je wilt zijn op een mooie zomerdag, niet waar? Echt lekker voor in het weekeinde om te genieten. Hier zit je helemaal op je plek. Vooral de inrichting van de tuin is prachtig! De vegetatie steelt hier de show! Let eens op het dak: de onderkant heeft een houten look, terwijl het dak er lekker modern uitziet. Laten we eens even binnen gaan kijken of het interieur er net zo tof uitziet!