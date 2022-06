10 balkons waar je wat van kan leren

In de grote stad is het fijn om een eigen plek buiten te hebben. We bedoelen een tuin of binnenplaats. Niet iedereen heeft het geluk om een dergelijke plek te hebben, je moet roeien met de riemen die je hebt! Daarom laten we je nu zien hoe je een balkon tof kunt inrichten, want dat is nu net wel een buitenruimte die veel mensen in de grote stad hebben. Kijk met ons mee en laat je inspireren door de mooie ideeën die we hieronder voor je op een rij gezet hebben. Ze zijn erg makkelijk in je eigen tuin na te doen. Natuurlijk kun je je ook altijd laten assisteren door een expert!