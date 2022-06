15 kleine keukens waar het je aan niets ontbreekt!

Je zou het niet zeggen dat deze keuken maar 4m2 is, maar doordat de totale hoogte is gebruikt en de keuken op fraaie wijze in een hoek is ingebouwd toont deze toch zeer ruim. De combinatie van de zwart gelakte keuken met rode achterwand en chroom Amerikaanse koelkast is zeker gewaagd te noemen! Ook een goed idee om van je koelkast een blikvanger te maken. Je hebt ze tegenwoordig in alle kleuren van kanariegeel tot roze.