Een verbazingwekkende woonkamer in een fenomenaal huis!

En dan ten slotte zijn we aangekomen bij de grote verrassing van deze woning! In de woonkamer hebben de architecten een echte showroom gebouwd met een schitterende oldtimer achter glas. Zo maakten de architecten een speelse en geraffineerde verwijzing naar de hobby van de eigenaar van deze woning. Maar natuurlijk zou je ook een andere fraaie auto in deze zichtbare garage kunnen plaatsen. Het is in deze tijd ook zeer trendy om oude auto's te gebruiken in interieur design dus waarom zou je ook niet kiezen voor zo'n garage achter glas. We love it!