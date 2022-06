Voor en Na: van saaie jaren 50 woning naar modern huis

Kijken we naar hetzelfde huis of staat hier iets geheel nieuws? Het is dat je het weet, maar anders zou je denken dat dit een nieuwbouwwoning is. Toch kun je vooral in het achterste gedeelte van het huis nog zien dat dit de oude woning betreft. Maar hoe fantastisch is dit opgeknapt! Een geweldige uitbreiding aan de voorkant, in een landelijk-moderne stijl, heeft het woonoppervlakte flink vergroot en de tuin lijkt ook ineens groter dan die eerst was.