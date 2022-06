Een gezellig huis in landelijke stijl

O we hebben zo’n zin in de vakantie!!! Nog een paar maandjes en dan is het weer zo ver. Dan knopen we de caravan weer achter de auto, starten onze camper of stappen weer in het vliegtuig om te gaan naar onze zonnige vakantiebestemming. Superfijn natuurlijk! Maar wat dacht je ervan om een eigen vakantiehuis te bezitten! Dat is een heel andere manier van vakantievieren. Je hebt dan je eigen spulletjes, je eigen vertrouwende ruimte en wellicht je vakantieburen waarmee je het goed kan vinden. Vandaag nemen we je mee naar een vakantiewoning waar we erg enthousiast over geworden zijn. De inrichting zal je zeker inspireren. Kijk gewoon even met ons mee en laat je inspireren.