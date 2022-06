Ontspannen woning met Scandinavisch randje

De eerste indruk van dit huis moet je eigenlijk gewoon even rustig op je in laten werken. Je hebt al tijden uitgekeken naar een heerlijke ontspannen vakantie aan zee, ergens in Duitsland. Je verlangt naar de heerlijke zeelucht en lange strandwandelingen. Vervolgens kom je na een aantal uren onderweg te zijn geweest aan in dit prachtige onderkomen. De kans is groot dat je hier dan eerst even heerlijk gaat ontspannen voor je weer naar buiten gaat. En dat is ook precies het effect dat een vakantiewoning moet hebben! Je moet je er net zo thuis en ontspannen voelen als in je eigen huis.