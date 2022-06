Modern wonen achter een bijzondere gevel

Met een eerste blik richten we onze pijlen op dit huis. Dit is nog niet de bijzondere gevel die we je graag willen laten zien, maar het geeft al wel vast een heel erg mooi beeld van de stijl waarin het huis is gebouwd en de prachtige omgeving waar het in gelegen is. Voor wat betreft het laatste hoeven we eigenlijk weinig aan de foto toe te voegen, je ziet al gelijk dat dit een prachtige plek is. Maar de stijl daar kunnen we al wel vast iets over kwijt: een hele fraaie combinatie tussen moderne en landelijk-rustieke elementen is zichtbaar. Erg fraai is daarbij ook de carport.