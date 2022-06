Villa in Bergen met een bijzondere uitbreiding

In het nieuwe gedeelte van het huis vind je dit schitterende trappenhuis. Het laat heel goed zien hoe de moderne stijl binnen ook een flinke vinger in de pap heeft. Gezien de omgeving is er wel gekozen voor een erg fraai rustiek randje. Hout in de treden en vooral de mooi witgeverfde balken onder het plafond zorgen voor dat effect. Een heerlijke lichtinval maakt dit aantrekkelijke plaatje helemaal compleet. De vraag die dan overblijft, is waar deze trap naartoe leidt. Laten we ook daar even gaan kijken!