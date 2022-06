Ideeën voor een excentrieke slaapkamer

Dit mooie kaptafeltje is uitgevoerd in de landelijke stijl en staat erg leuke in de slaapkamer. Naast mooi is hij ook handig, want je hebt alles bij de hand als jij 's ochtends en 's avonds met je persoonlijke verzorging bezig bent. Door zijn basic vorm en welhaast sculpturale pootjes oogt hij bijzonder en een beetje excentriek. Ook het materiaal maakt dat dit tafeltje uitsteekt boven de rest. Het meubelstuk is ontworpen en gemaakt door George van Engelen, dit doet hij veelal in opdracht van particulieren en bedrijven. Een meubelstuk van zijn hand is uniek, of wordt in gelimiteerde oplage gemaakt. Dit design is praktisch, heeft een bijzondere vormgeving en is natuurlijk op ambachtelijke wijze gemaakt. Een unieke toevoeging aan je slaapkamer.