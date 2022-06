Buitenissige ideeën voor je badkamer

Een bijzondere vorm op een locatie met ongekende weelde. Deze schitterende Hollywood kroonluchter kandelaar bevindt zich in een badkamer waarin je echt kunt genieten van een ongekende weelde in een ontspannen sfeer. Deze badkamer bevindt zich in Thailand, op een plek waar je kunt genieten van de zee, het strand en alles wat dit prachtige land te bieden heeft. De kroonluchter heeft een natuurlijke, organische look, alsof hij zo gegroeid is. Het project is door Gecco uitgevoerd, en het ontwerp is van Philippe Starck en Jean-Michel Gathy. De handgemaakte kroonluchter is door Brand van Egmond gemaakt, een gevestigde naam in de designwereld. William Brand en Annet van Egmond ontwerpen en creëren al sinds 1989 handgemaakte lichtsculpturen en kroonluchters. Een ruime ervaring die steevast in excellente ontwerpen uitmondt. Op hun profiel vind je meer interessante ontwerpen.