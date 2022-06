Mozaïek in de badkamer voor een luxe ambiance

Het is leuk om te zien hoe het Starlike voegwerk in de uitvoering metallic bronze goed samen gaat met deze gekleurde tegeltjes, deze hebben een mediterraanse sfeer over zich, ideaal voor thuis of in je vakantiehuisje. We worden direct vrolijk als we deze combinatie zien, niet zo gek natuurlijk, want wie wordt er nu somber van leuke kleuren? Een luxe voeg houdt de tegels bijeen, maar is niet slechts de functionele toevoeging zoals de meeste voegsel, deze voeg is funky en stijlvol, precies wat een moderne badkamer nodig heeft!