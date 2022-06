Temperamentvolle meubels maken sfeer

Hier zien we de Arc Tango bijzettafel, deze de trekken van een andere serie van Bloooms, namelijk de Arc serie, tafels met vormen gebaseerd op die van de de Grand Arche in Parijs. Toch heeft deze Arc Tango een geheel eigen design. Het kleurvlak is in diverse tinten verkrijgbaar, waardoor je volop mogelijkheden hebt om naar eigen smaak accenten aan te brengen in je interieur. Net zoals de vorige tafels is deze ook vervaardigd uit bamboe, om precies te zijn de uiteinden van de stengels. Dit design wordt kops bamboe genoemd en heeft een natuurlijke look. Op de bovenkant van het tafeltje is een rode kunststof laag aangebracht, ook is de tafel uitgerust met de 3 onderhand bekende zwenkwieltjes. Het tafeltje is in verschillende kleuren of geheel uitgevoerd in kops bamboe verkrijgbaar. Wat doen die kleren en dat glas op de grond?