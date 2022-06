6 budget ideeën om je leven (en interieur) kleur te geven!

Een paar kleine & goedkope woonaccessoires geven jouw interieur een boost en een geheel andere uitstraling. Wanneer je op zoek bent naar meer kleur in de leefruimte zijn dit soort items dus ook echte must haves. Denk dan bijvoorbeeld aan kleurrijke waxinelichthouders of kaarsen of gekleurde glazen decoratieflessen in verschillende soorten en maten (helemaal hip momenteel!). Een design schaal in een mooie kleur gevuld met water en drijfkaarsjes is een aparte decoratie voor je woonkamer. Deze kaarsen zijn op hun beurt ook weer in allerlei kleuren en vormen te krijgen. Heb je nog een oude veilingkrat, sinaasappelkist of soortgelijk kistje liggen? Dan is het een leuk idee om deze globaal te schuren en in een prachtige kleur te verven, lakken of beitsen. Je kunt het kistje dan staand in de woonkamer plaatsen gevuld met bijvoorbeeld boeken of tijdschriften. Wanneer je meerdere kistjes opstapelt en aan elkaar vastlijmt voor extra stevigheid kun je er ook een kast(je) van creëren. Snuffel ook eens rond in een kringloopwinkel. Hier vind je vaak vintage decoratiespulletjes die jouw woonkamer weer helemaal doen opleven!