De vorm van je huis beïnvloed je meer dan je denkt

Hoe is je emotionele staat wanneer je een cirkel bekijkt? Is deze hetzelfde als wanneer je naar een rechthoek of driehoek kijkt? Vormen verbergen een geheime betekenis die voorbij gaat aan de grenzen van taal. Ze vormen – evenals hun verbale tegenhanger – de basis van visuele grammatica die onze gemoedstoestand op een onbewust niveau in beroering brengt.

Naast vormen zijn er nog meer elementen die een visueel denkproces in beweging zetten dat diep doordringt in onze psyche. Ook lijnen hebben een diepere betekenis met een oneindig arsenaal aan kenmerken die ook weer een brede range aan boodschappen kunnen overbrengen aan de waarnemer. Lijnen en vormen die op allerlei manieren samenvloeien in je huis communiceren dus met je, zij het in een non-verbale taal, en beïnvloeden op die manier je dagelijkse leven. Zou het niet geweldig zijn wanneer je de boodschappen die deze vormen en lijnen in je huis overbrengen, ook zou kunnen begrijpen en verklaren?

Vandaag geven we je een lexicon over vormen en lijnen en leggen we uit op welke wijze ze je onderbewuste beïnvloeden.