Roze: de trendkleur van 2016

We beginnen met de kast. Een walk-in closet is een ideale ruimte om je kleding in op te bergen. Doe dit op kleur zodat de kast rust uitstraalt en een mooie aanvulling is op je interieur. Een bank en stoel zijn daarbij altijd handig. Hier ga je op ziten om na te denken over de kleding die je gaat aantrekken of om je kleding op neer te leggen. En nu roze in de mode is, is een roze stoel zeker een goede keuze! Zo vallen je interieur en kleding mooi samen.