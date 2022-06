Getransformeerde woning die doet inspireren

Vandaag nemen we je mee naar een woning in Sai Kung, Hongkong. Een gemiddelde woning in de stad is vrij klein, dus de 120 vierkantenmeters die we vandaag aan ontdekken zijn een unicum in dit grootstedelijke gebied. Niettemin moest de ruimte slim en efficiënt ingedeeld worden, zodat er veel leefruimte zo zijn. Het interieur laat een minimalistische esthetiek zien met een functionaliteit die evenwicht brengt in de woning. De woning heeft recentelijk een update gehad waardoor deze getransformeerd is. De grootse aanpassing was de modernisering van het interieur en het open van de gevel. Ook het exterieur kreeg een nieuwe look. Kijk met ons mee hoe dit alles in elkaar zit, en doe in de tussentijd wat inspiratie voor je eigen woningdesign op!