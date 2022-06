Een stijlvol huis op het platteland

De gerenommeerde architecten van Isabela Canaan arquitetos e Associados hebben een woning weten te realiseren die je stoutste verwachtingen overtreft. Op het rustige platteland van Brazilië is er een huis neer gezet die al het goede van een loft heeft. Niet alleen de woning is prachtig, ook de omgeving waarin deze te vinden is is buitengewoon. Maar wat verwachten we dan, we zijn ten slotte in Brazilië! De adembenemende heuvels inspireerden de architecten, dit zien we in de gerichtheid van de architectuur op de omgeving, het panoramische uitzicht op het betoverend mooie landschap en de feel van de binnenruimte. We hebben het hier over grand design; een woning met een 5-sterren status. De architecten van het bureau hebben een brede ervaring op het gebied van dit soort woningen, dus de kunst en kunde spat dan ook van het huis af. We gaan hieronder met jou een wandeling door deze exclusieve woning maken, gewoon om je de excellente ideeën te laten zien en om je te inspireren. Kijk met ons mee en be creative!