Welkom in Villa Hollywood: leven als een filmster

Vandaag begeven we ons naar Duitsland, waar we een prachtige villa treffen die geheel in stijl met de Hollywood feel gebouwd is. Het is net alsof we in de Hollywood Hills rondrijden. Dit huis zou met gemak de woning van Brad Pit, Tom Cruise of Cameron Dias kunnen zijn. Het heeft een perfecte afwerking en de sfeer is magisch te noemen. Alle moderne elementen die we met een huis voor een filmster associëren zijn voor handen, daarom is deze woning ook zo geliefd in de omgeving. Het perceel heeft een uitzonderlijke grootte, namelijk 720 vierkante meter. Daardoor kon het huis ruim neergezet worden, waardoor de comfortabele woonsfeer een feit werd. Dit is een woning die het idee van wonen naar een hoger niveau tilt. Hoe dat zit kun je hieronder zien! Be inspired!