Een wonderschoon familiehuis

De ruimtes op de benedenverdieping staan allemaal in open verbinding met elkaar, maar vormen op hun eigen manier toch zelfstandige eenheden. Een schuifdeur kan de ruimtes ook daadwerkelijk van elkaar scheiden. Een eerste oogopslag van de foto laat een vrij normale ruimte zien waarin veel hout is gebruikt. Toch zie je in deze werkkamer een paar opvallende leuke details. Afgezien van de typemachine, die waarschijnlijk hier als decoratieve accessoire is geplaatst, heeft de houten vloer een bijzonder motief. Dit motief is hetzelfde als buiten ook gebruikt is in alle houten gedeeltes van de constructie. Ook bijzonder zijn de in houtprint uitgevoerde lichtbalken aan het plafond. De ruimtes zijn vrij minimalistisch ingericht. Het vloerkleed dat in de woonkamer te zien is geeft echter net dat extra beetje warmte en uitstraling aan het interieur.