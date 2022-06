Sfeervolle kerstversiering voor buiten

Maakt je tegenwoordig een wandeling door de buurt, stuit je al snel op een of andere opblaasbare kerstman die de gevel van een flatgebouw aan het beklimmen is, of die in de voortuin van de buren staat. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of het staat wel bij iemand in de tuin. Van lampen in de bomen en achter de ramen, lichtgevende sterren, deurkransen en feestelijk versierde dennenbomen, het staat er allemaal. Het is (nog) niet te vergelijken met sommige Amerikaanse buitenwijken, waar de buren elkaar proberen te overtreffen met een 20.000-volt-feestbelichting, maar zo'n tafereel lijkt niet erg ver van ons verwijderd. Daarom zes grootse versieringsideeën waarmee je je eigen tuin, balkon of terras in een vrolijke kerstsfeer brengt. Wij wensen je alvast een vrolijk kerstfeest!