Genieten van een droomhuis!

Het huis ligt aan de rand van het zwembad en heeft een magische look. Je vakantie hier is heerlijk, want je kunt in de ochtend de zon zien opkomen boven de zee. In de avond herhaalt de hele show zich, maar dan in omgekeerde volgorde. Ga lekker in het water dobberen met een glas wijn in je hand en geniet van het uitzicht. De zee in al haar glorie is de gehele dag vanuit het zwembad te bewonderen. Dit is dus echt een prachtige plek om eens even helemaal tot rust te komen. De waterkant en de bad lopen strak in elkaar over, waardoor een mooie minimalistische look ontstaat. Dit staat schitterend bij het strakke uiterlijk van de woning.