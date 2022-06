Eeuwenoude woning met een subliem interieur

Niet alles in de woning is authentiek, gelukkig maar. De woning beschikt over twee moderne badkamer die alle eigentijdse voorzieningen voor je in petto hebben. Ze laten dan ook niets te wensen over. In deze ruimte zien we een combinatie van stijlen die resulteert in een overtuigende look. Het hedendaagse design domineert de ruimte, maar de historische charme van de oude muur en de balken aan het plafond (hier wit geschilderd) maakt dat de oude tijd ook nog zichtbaar is. Echt een mooi idee om een deel van de authentieke stenen muur bloot te laten liggen. De badkamer krijgt zo een geheel eigen karakter. Typisch een kamer waarin je helemaal tot jezelf komt, niet alleen door het warme water, maar ook door de prachtige ambiance die hier te vinden is. Wij zijn verkocht!

