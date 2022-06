Top 6 interieurtrends voor 2016!

We zien opvallend veel natuurlijke grondstoffen: pure en eerlijke materialen als hout, linnen, wol en leer. Gebreide poefs en kussens zijn ook in 2016 nog in beeld. Ze zorgen voor een knus en warm gevoel in huis tijdens de wintermaanden. Ruige, grove materialen zoals tweeds mogen weer. Accenten worden aangebracht met koorden en gevlochten materialen. Vooral doorgestikte en opgevulde 'padded' kussens kunnen we verwachten in 2016. Dit alles in de lichte tinten bruin, karamel en oker.

Met deze wand van kurk heeft je muur geen aankleding meer nodig. Liever een wat strakker en eleganter accent? Marmer combineert duurzaamheid met luxe. Je ziet dit materiaal weer helemaal terugkomen in het interieur. Zowel in grote interieurobjecten als tafels maar ook in accessoires als een marmeren schaal, lampenvoet of snijplank. Variërend in kleur van grijs tot roze en wit. Gecombineerd en verzacht met comfortabele vloerkleden, wollen plaids en velours banken of kussens zit je helemaal goed.