De 7 populairste voorbeelden van spiraaltrappen

Vorm en materiaal maken deze spiraaltrap van (interieur)architect Paul Seuntjens een lust voor het oog. De notenhouten trap is de spil in het ontwerp. Een mooi vormgegeven object dat zich als een appelboor dwars door het huis boort , aldus de architect. In de vakken is ruimte voor een kunstobject.

Als je voor hout kiest, kies je voor een duurzaam materiaal. Bovendien levert het veel wooncomfort op omdat het warmte vasthoudt en geluidsdempend werkt. Niet iedere houtsoort is even slijtvast. Om krassen te voorkomen is het verstandig de trap jaarlijks in de olie of vernis te zetten of voor een houtsoort te kiezen met een hoge slijtweerstand. Hardere houtsoorten als vuren, beuken, eiken en grenen zijn minder krasgevoelig. Door de verscheidenheid aan houtsoorten en mogelijkheden in uitvoering is er voor ieder interieur een passende houten trap te vinden.

Een (bestaande) betonnen trap kan je ook in hout laten afwerken. Er zijn 2 mogelijkheden: Het hout kan op een betonnen trap bevestigd worden. Of er wordt een complete houten trap over de betonnen trap geplaatst.