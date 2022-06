Een bijzonder hoekhuis dat echt alles heeft!

Vandaag bezoeken we een huis van 97m dat gelegen is in een prachtig gebied in Japan. Het heeft mooie looks en wijkt op sommige punten af van de Japanse stijl, maar draagt er ook de sporen van. Vaak is wit de basis en de ontwerptrant sober, in dit geval zien we juist veel kleur en het gebruik van warmte materialen, zoals hoogwaardig hout dat uit de streek gehaald is. Het huis heeft twee verdiepingen, waarbij de begane grond de berging en de parkeerplaats herbergt. We nemen je mee voor een tour door dit mooie huis, omdat het soms erg handig kan zijn te zien hoe een architect een huis ingericht heeft. Gewoon even om een goed voorbeeld te hebben. Kom dus snel met ons mee en laat je inspireren! Let's go to Japan!