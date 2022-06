Wonen in een schitterende kunstgalerie

Is dit een zaal in een museum voor moderne kunst of is het een woonkamer? Je weet nu al dat het laatste het geval is, maar als je deze foto ‘zo maar’ ergens tegen zou komen dan is het toch een kwestie van nadenken om te zien wat voor ruimte dit is. Duidelijk zichtbaar is dat de woning ook van binnen de natuurlijke vormen van de omgeving volgt. En uiteraard vallen de mooie dakramen op: die laten mooi daglicht op de schilderijen vallen.