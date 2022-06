Oplossingen voor een moeilijke ruimte met schuine wanden

Sommige huizen zijn makkelijker in te richten dan andere. Huizen met hoekjes en gekke vormen kunnen bij het kiezen van een interieur voor uitdagingen zorgen. Maar als dat dan lukt, is het resultaat vaak te gek. De interieurontwerpers van Hemels wonen gingen de uitdaging aan in dit huis met schuine wanden. En door het maken van een aantal simpele maar doeltreffende keuzes wordt de volle potentie van de kamer benut. Want wie zegt dat een zithoek altijd tegen een rechte wand moet staan? Midden in de kamer, met ruimte om er omheen te lopen en uitkijkend op de breedste muur is ideaal voor deze kamer. Kleine hoekjes verspilde ruimte? Nee hoor! Door het plaatsen van een enkele comfortabele stoel is het een fantastisch en knus leeshoekje. Met de hulp van een professional lukt het dus ook om de op het eerste oog ingewikkeldste ruimtes praktisch en te volste te benutten.