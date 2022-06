Klein maar fijn en stijlvol zomerhuis

In de woonkamer zien we vooral koele tinten. Veel wit, gepolijst beton en een enkel houten accent. Er is een kleine zithoek met voor het ene moment een televisie en voor een ander moment een open haard. Rechts zien we de bar die in contact staat met de keuken. Hier wordt niet echt gegeten, dat gebeurt buiten. In het midden zien we nog een kleine patio, die zorgt voor het nodige daglicht.