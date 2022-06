Top 5: prefab huis voor 40.000 euro en..

Flexibel en goedkoop, dat zijn de woorden die horen bij een prefab huis. Het is de ideale oplossing voor de woningnood die in veel Europese steden aanwezig is. In een recordtijd een huis bouwen is niet van alle tijden, maar wel van de onze. In dit artikel laten we je een schitterende woning zien die je heel goedkoop kunt laten bouwen. Deze woning beslaat 50 m² en is te bouwen voor slechts € 40.000. Dat is echt een klein deeltje van de prijs van een traditionele woning. Prefab houdt in dat de woning in puzzelstukken in elkaar gezet wordt, gewoon 'on the spot' en dit dankzij een bouwpakket voor het huis. Dit gebeurt veel sneller dan het bouwen van een betonnen huis. Kijk met ons mee naar deze goedkope woning die het voor iedereen gemakkelijker maakt om weer te kunnen bouwen.