Voor en Na: gedateerde woning weer lekker bij de tijd

Je herkent het wel: je hebt een leuk vakantiehuisje geboekt voor een weekendje weg en je komt aan in een interieur dat 20 jaar geleden misschien nog hip was, maar nu toch een wel erg gedateerde indruk maakt. Dat was met deze Duitse vakantiewoning het geval, maar als je hier nu naartoe gaat kom je in een zeer sfeervol appartement. De experts van Home Staging Sylt, gespecialiseerd in het opknappen van vakantiewoningen, hebben hier voor gezorgd.