Gedateerde bungalow krijgt trendy facelift

Het woord bungalow staat voor sommigen nog synoniem voor oubollig en saai. In bungalows wonen bejaarden. Maar dat is absoluut niet het geval. Deze moderne bungalow in de Zuid-Londense wijk Balham bewijst dat ze stoer en hedendaags kunnen zijn. De architecten van Etc Urban kregen een bungalow op hun bordje dat rechtstreeks uit de jaren 60 van de vorige eeuw kwam en deden er dit mee. Het huis ligt op een hoekperceel en is dus van alle kanten te bewonderen. We zien een eenvoudige, maar scherpe vorm. En strakke lijnen en een ultra moderne afwerking. Er is flink wat Western Red Cedar hout gebruikt voor de bovenste verdiepingen van het huis dat prachtig contrasteert met het industriële grijs van het cement daaronder. De vele ramen, en dan met name het grote hoekraam, doen ook een duit in het architectonische zakje.