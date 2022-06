Kopieer hem nu: DE checklist voor de voorjaarsschoonmaak

Het warme zomerweer laat nog even op zich wachten en dus is nu het ideale moment voor de grote voorjaarsschoonmaak. Vaak beginnen we er enthousiast aan maar blijkt na afloop toch dat we weer van alles zijn vergeten. Niet expres maar gewoon omdat we aan sommige dingen helemaal niet denken. Want wanneer heb je voor het laatst je radiatoren van binnen schoongemaakt, je keukenplint eraf gehaald en schoongemaakt? Juist, dat dachten we al.. En geloof ons je wilt niet weten wat een stofnesten je daar aantreft! Maar niet getreurd we hebben met je meegedacht en een complete checklist per ruimte voor je opgesteld zodat je echt niets meer vergeet. En zie je er als een berg tegenop? Je kunt ook een kamer per keer doen en het verspreiden. Wel zo ontspannen!