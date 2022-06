Mediterraanse zomertuin zorgt voor een vakantiegevoel

We kunnen niet wachten eer het weer zover is. De tassen worden soms al een week van te voren gepakt, en met het inslaan van het proviand zijn we soms al veel langer bezig. Natuurlijk hebben we het over de zomervakantie! De meeste examens zijn achter de rug en de werkzaamheden op het werk afgerond of worden door een collage overgenomen. Als het dan eenmaal zo ver is laten we ons eens even lekker gaan. We werken er hard genoeg voor! Als we op de vakantiebestemming aankomen kan het genieten echt beginnen, hoewel de reis ook best leuk is. Lijkt het je wat om het gevoel dat je hebt op vakantie ook een beetje in je tuin te ervaren? Kijk dan met ons mee naar de leuke ideeën voor de mediterraanse zomertuin, want deze zorgt ook voor een vakantiegevoel!