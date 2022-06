Creëer een biodiverse tuin met volop bijen, vogels en andere dieren

De winterperiode is aangebroken en je hebt de tuin winterklaar gemaakt. Je hoeft even helemaal niks meer te doen in je tuin dus dat schept ruimte voor andere dingen. Nu is de tijd om alvast leuke creatieve ideeën te gaan verzamelen om volgend jaar toe te voegen aan je tuin. Denk eens na over het aantrekken van wat meer leven in de tuin. Vroeger was het een bekend beeld: hordes zoemende bijen, hommels en fladderende vlinders in de tuin. In de zomer uitgebreide kwetterconcerten van alle vogels. Tegenwoordig zie je ze wat minder. En dat is jammer. Het is namelijk een gezellig geluid en mooie aanblik al dat leven en kleurige weidebloemen met zoemende bijen en vlinders in je tuin. Breng de natuur terug in de stad en in jouw tuin met de praktische tips uit dit artikel. Zo creëer je biodiversiteit in je tuin. Het ziet er niet alleen gezellig uit maar je helpt ook mee aan een beter ecosysteem in je tuin en in de omgeving.