Plekken in de keuken om je kook- en koekenpannen op te bergen

Het functioneel inrichten van de keuken is voor vele van ons een hele uitdaging. Het is nog niet zo makkelijk om al je kookgerei zo op te bergen dat het voor iedereen gemakkelijk en snel te vinden. De keuken is dan ook een plek in huis waar nogal eens wat frustraties willen ontstaan. Veelal zijn de kastjes te klein om alle keukenspullen in op te bergen, zeker als je al meerdere jaren de tijd hebt gehad om veel keukengerei bij elkaar te verzamelen. Om onverklaarbare redenen is de vriezer altijd al vol als je net iets wilt gaan invriezen. En ook de vaatwasser lijkt nooit helemaal goed dicht te kunnen nadat alle vaat er door de leden van het gezin in is gedumpt. Kortom, het opbergen van keukengerei is een hele uitdaging.

In dit Ideabook richten we ons op het opbergen van je kook- en koekenpannen. Wat is de beste plek in de keuken om deze op te bergen? Hoe bewaar je ze zodat je er altijd makkelijk bij kunt? En hoe zorg ervoor dat je ze na het afwassen makkelijk kunt terugzetten? Op alle deze vragen kun je in dit Ideabook een antwoord vinden. Hierdoor hopen we in ieder geval één frustratie in de keuken te kunnen wegnemen.