Verscholen huis in een betoverend landschap

Soms komen we projecten tegen op homify waar we steil van achterover slaan. Vandaag gaat deze eer naar de architecten van denieuwegeneratie, die in 2015 opgesplitst zijn in de bedrijven KRFT (Thomas Dieben & Oscar Vos) en Oomen Ontwerpt (Sanne Oomen). In 2008 begonnen zij het ontwerptraject voor dit bijzondere woonhuis en eind 2011 was Nederland een opmerkelijke heuvel rijker. Vergeet de Vaalserberg, de Eschberg en het Vijlenerbos. We gaan het ook niet hebben over eeuwenlange geomorfologische processen. Daarvoor in de plaats vinden we tekentafels, schetsen, maquettes en vooral heel veel creativiteit.