Recyclemeubels en bijzondere decoratie voor binnen en buiten

Vandaag nemen we je mee naar de werkplaats van Ars Longa. Dit bijzondere bedrijf in Drempt (GLD) is sinds 1998 een creatieve hotspot als het gaat om kwaliteitsmeubelen en decoratie voor binnen en buiten. Het gros van de producten is ambachtelijk vervaardigd en heeft natuurlijk een hoge kwaliteit, precies hetgeen je bij vakkundig gemaakt design verwacht. Het bedrijf heeft een schitterende tuin waar het design te bewonderen is, ze zien ernaar uit om je daar te begroeten. Veel stylisten zijn gecharmeerd door hun stijl en veel liefhebbers van uniek design wisten hen al te vinden. Je kunt er namelijk heel goed slagen als je een originele stoel, tafel, exotische kast of mediterraanse vaas zoekt. Ook hebben ze een mooi collectie keremiek. Ars Longa geniet ervan om steeds weer hoogwaardig design in de collectie te brengen, dat door zijn originaliteit en sfeer je interieur of tuin direct een aansprekende, buitenissige sfeer geeft. We vinden het leuk om een aantal mooie voorbeelden aan je te tonen. Kijk snel met ons mee!