Koloniale looks van een stijlvolle villa

Tot slot laten we je nog even het terras met de fontein zien. Hoe fijn moet het zijn om op de comfortabele lounge meubels te genieten van het goede leven. We nemen er een glaasje sangria of port bij en genieten van de zon. De frisheid van de turquoise kleurencombinaties en de harmonie met de natuur maken dit oord tot de perfecte plek voor een onbezorgde vakantie. Het zijn de palmbomen en het licht op de muren die direct voor vrolijke noot zorgen. In deze prachtige vakantiewoning treffen we de mediterraanse spirit, die ons lekker doet ontspannen, en in alle rust laat genieten van het goede dat het leven te bieden heeft. Enjoy your stay!

